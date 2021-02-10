الفلبين تحذر من شراء لقاحات كورونا غير المرخصة

حذرت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الأربعاء، من شراء اللقاحات غير المرخصة المضادة لفيروس كورونا، إذ لم تصرح السلطات بالاستخدام العام لأي من لقاحات كورونا حتى الآن.وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا فيرجير في مؤتمر صحفي- وفق ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية- إنه يجب ألا يتلقى الشعب لقاحات كورونا إلا من خلال برنامج التطعيم الحكومي.وأضافت فيرجير: "فقط من خلال الحكومة الوطنية يمكنك الحصول على هذه اللقاحات القادمة".وقال مسئولون حكوميون إن هدف هذا العام هو تطعيم 50 مليون فلبيني على الأقل، ولكن هذا يعتمد إلى حد كبير على الإمداد العالمي للقاحات.