إخلاء سبيل صاحب شركة أجهزة تقوية محمول بالنزهة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل صاحب شركة، بتهمة بيع أجهزة تقوية إشارة شبكات الهواتف، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب شركة لبيعه أجهزة تقوية إشارة شبكات الهواتف المحمولة على موقع التواصل الاجتماعى بمنطقة النزهة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لكاميرات المراقبة "له معلومات جنائية" بمنطقة النزهة، لقيامه بالترويج لبيع أجهزة تقوية إشارة شبكات الهواتف المحمولة وغير المصرح ببيعها أو تداولها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وعثر بمقر شركته على "أجهزة تجميع شبكة المحمول وتقويتها، أجهزة هوائي داخلي وخارجي لتقوية إشارة الشبكات، جهاز لبث شبكات الإنترنت، جهاز تتبع".اعترف بحيازة المضبوطات بقصد بيعها والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.