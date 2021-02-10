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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمعية «المصريين الأفارقة» تًنظم مائدة مستديرة حول تحديات صناعة الأسمنت

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:21 ص
المصريين الأفارقة
المصريين الأفارقة
علا العلاف
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انطلقت فعاليات المائدة المستديرة «صناعة الأسمنت المصري الفرص والتحديات والحلول»، والتي نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، واستضافها اتحاد المقاولين المصريين بمقره باتحاد المقاولين العرب.

ودارت المناقشات حول جمع وحصر أهم المشكلات والتحديات، وأهمها الفارق بين الطاقة القصوي لإنتاج المصانع وبين حجم المستهلك في السوق المحلي، وكيفية توحيد الرؤي حول صناعة الأسمنت المصري، والتوصل بالخروج لحلول تطبيقية عملية لمواجهة التحديات المختلفة، وفتح آفاق وفرص جديدة لهذه الصناعة الهامة.

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على شكره الوفير لاهتمام المنتجين بالحضور وتقديم كل مالديهم من واقع العمل الفعلي لحصر المشكلات، موضحًا أن الأسمنت عنصر مهم جدا في صناعة البناء، وأن الاستثمار في صناعة الأسمنت بمصر يقدر بربع ترليون جنيه، ويضم ٥٠ ألف عامل، وان تكاليف صناعة الأسمنت تحتاج إعادة دراسة تحليلية كاملة في بنود الطاقة والنقل.

وأضاف أن السوق تنقسم بين ٣٠٪؜ في مشروعات الدولة وان ٧٠٪؜ في استهلاك التجزئة، لذا كان لوجود مشروعات قومية في البنية الإنشائية في مشاريع البنية التحتية في مصر اهمية قصوي في السنوات الخمس الأخيرة، ولولاها كانت أغلب المصانع توقفت، وتأثر سوق تجزئة الاسمنت في الاونه الاخيرة بالقرارات الجديدة التي منعت البناء على الأراضي الزراعية، ووضعت قوانين صارمه للبناء، والحد من البناء المخالف أو بدون ترخيص وهذا سيحتاج وقت طويل، لذا يجب البحث عن حلول لهذا الأمر.

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