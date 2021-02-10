في ذكرى نياحته.. أشهر كنائس الأنبا بولا في مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة الأنبا بولا أول السواح الذي يُعد أحد أشهر قديسي الكنيسة المصرية.وفي هذه المناسبة تنشر "الدستور" قائمة بأشهر الكنائس التي تحمل اسمه في مصر:1- كنيسة الأنبا بولا أول السواح، بالإسماعيلية.2- كنيسة الأنبا بولا أول السواح، بالشيخ زين الدين، بطهطا، بسوهاج.3- كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بالمنصورة، بالدقهلية.4- كنيسة الأنبا بولا، بأرض الجولف، بهليوبوليس، بمصر الجديدة، بالقاهرة.5- كنيسة الأنبا بولا، بالجباب، بطما، بسوهاج.6- كنيسة الأنبا بولا، بنزلة العمودين، بسمالوط.7- كنيسة الأنبا بولا، بمنشية عبد المنعم رياض، بشبرا الخيمة، بالقليوبية.8- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بالأقصر.9- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، ببني عطية، ببني سويف.10- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بعزبة جعفر، بالفشن، ببني سويف.11- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بفابريقة، بببا، ببني سويف.12- كنيسة القديسان الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بنزلة سعيد، بطما، بسوهاج.13- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بإطسا، بالفيوم.14- كنيسة العذراء مريم والأنبا بولا، بعرب أسمنت، بأبوقرقاص، بالمنيا.