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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع بريطاني: سباق الهجن في سيناء تراث يتحدى الزمن (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:19 ص
سباق الهجن
سباق الهجن
أمينة ذكى
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أشاد الموقع البريطاني" ميدل إيست أي"، بسباقات الهجن في سيناء، مرفقا مجموعة من الصور التي تستعرض المسابقة، وتقام المسابقة بين عدد من القبائل من أبرزهم قبيلتين في سيناء وهم قبيلتي "المزينة وترابين"، حيث يتنافسون على مبلغ مالي كبير جائزة المسابقة.

وتتنافس القبائل العربية في سيناء في سباق إبل بطول 30 كيلومترًا عبر الصحراء، وتابع الموقع، عاش عرب المزينة وترابين في شبه جزيرة سيناء المصرية منذ فترة طويلة جنبًا إلى جنب في وئام، ويتنافسون في سباق الإبل حيث يسافر أفراد القبائل من مناطق بعيدة عبر سيناء لحضور السباق السنوي، ويبدأ السباق بإطلاق النيران.

ويقول الموقع البريطاني عن السباق انه اختبار شاق للقدرة على التحمل عبر تضاريس لا ترحم، في وقت من العام حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما يقرب من الصفر، ومع ذلك فهذه منطقة تعرفها القبائل جيدًا، مشيرة إلى أنه وفقًا للتقاليد فإن الترابين هم من نسل قبيلة قريش في منطقة الحجاز في المملكة العربية السعودية الحديثة، والتي ينتمي إليها النبي محمد أيضًا وبالمثل، تعود أصول المزينة إلى الحجاز وتحديدًا بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويقول خضر من قبيلة المزينة: "السباق يدور حول الروح التنافسية"، موضحًا أن هناك الكثير من الجهد المبذول للتأكد من أن الجمال جاهزة للمهمة وتابع: "إنه ليس سهلا تحتاج إلى تدريب الجمل لبضع سنوات خصيصًا لمهمة السباق، كما النظام الغذائي للإبل (أيضًا) مكلف للغاية".

ويعود تاريخ القبائل البدوية في سيناء لممارستهم لسباق الهجن إلى ما يقرب من 300 عام، لاسيما فلطالما تم تكريم الإبل من قبل البدو العرب لتعدد استخداماتهم، كما أن الابل العربية لديها قدرة كبيرة على حمل كميات كبيرة عبر مسافات شاسعة بسرعات تصل إلى 40 ميلًا في الساعة، كما يُستهلك حليبهم ولحومهم، كما يُطلق على الجمال لقب "سفن الصحراء" من قبل العرب والبدو، وهي مناسبة تمامًا للحياة الصحراوية، كما أن رموشهم الطويلة تبقي الغبار والرمل بعيدًا عن أعينهم، بينما تقترن أرجلهم النحيلة بحوافر واسعة، مما يتيح لهم السير في رمال الصحراء بسهولة.

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