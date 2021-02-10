1020 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تسجيل 1020 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست اليوم- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ700 ألف حالة، تعافي منهم 623 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5233 حالة على مستوى البلاد، بعد تسجيل 41 حالة وفاة، بينما هناك 1020 حالة خطرة و317 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم أن 3 ملايين و607 آلاف و920 حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و223 ألفا و906 حالات الجرعة الثانية.