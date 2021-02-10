إطلاق التسجيل الميداني لأول انتخابات فلسطينية منذ 15 عامًا

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأربعاء بدء عملية التسجيل الميداني لأول انتخاباتفلسطينية منذ 15 عاما.وقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، في بيان، إن التسجيل سيتم في 80 مركز استعلام على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بما يشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية.ودعا ناصر جميع المواطنين الفلسطينيين للتسجيل وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين، مؤكدًا أن التسجيل شرط أساسي لضمان حق أي مواطن بالمشاركة في الانتخابات ترشحًا وتصويتًا.وأشار إلى اعتماد اللجنة إتاحة التسجيل من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps) منذ صدور المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات.وأوضح أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون مواطن ومواطنة يشكلون ما نسبته 85% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، متوقعًا أن تبلغ نسبة التسجيل 90% مع إغلاق باب التسجيل.