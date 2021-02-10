مدرس تاريخ كنسي: لو لحق الأنبا بولا موسوعة «جينيس» لدخلها

قال الشماس الايبذياكون برسوم كنعان، مُدرس التاريخ الكنسي بإيبارشية بني سويف، إن الأنبا بولا سبب فخر ليس فقط للمسيحيين ولكن لكل المصرين على حد سواء ويعتبر مصر للتفاخر في بلاد المهجر أسوة بالأنبا أنطونيوس.وأوضح كنعان في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه كما افتخرت مصر بالأنبا أنطونيوس الذي أسس المذهب الرهباني، فكذلك لها أن تفتخر بالأنبا بولا، أول من وصل لدرجة السياحة الروحية.وأشار «كنعان» إلى أنه لو كانت هناك موسوعة جينيس وقتها لكانت مصر دخلتها من خلال ابن الإسكندرية بولا الذي لم ير وجه إنسان لمدة 90 عامًا.تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة الأنبا بولا أول السواح الذي يُعد أحد أشهر قديسي الكنيسة المصرية.