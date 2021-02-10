دورة تدريبية جديدة لقادة المستقبل بالمحليات الأسبوع المقبل

تنظم وزارة التنمية المحلية اعتبارًا من الأسبوع المقبل ولمدة 3 أسابيع، دورة تدريبية جديدة لإعداد قادة المستقبل، بمركز التنمية المحلية "سقارة"، ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، يستفيد منها 50 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن دورة إعداد قادة المستقبل تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة بإجمالي 180 ساعة تدريب، بما يعادل 12 ساعة يوميًا، وهذا الكم من الساعات يهدف الى إعداد كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبار الشباب قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، ولتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع، مشيرًا الى أن وزارة التنمية المحلية تعتبر من أولى الجهات التى نفذت دورات متخصصة فى اعداد قادة المستقبل فى المحليات لتأهيل صف ثانى يستطيع شغل مناصب قيادية في المحافظات.وقال شعراوي، إن الوزارة بدأت عصر جديد من التدريب وتأهيل القيادات المحلية لإحداث تغيير شامل وكامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية للتدريب وسيكون من ضمن الشروط للعمل كقيادات فى المحليات الحصول على دورة متخصصة بها، موضحًا أن هنام تقييم لكافة الدفعات السابقة من قادة المستقبل ومتابعة تطور أدائهم فى تطوير القطاعات العاملين بها.ووجه وزير التنمية المحلية المشرفين على تنفيذ دورة قادة المستقبل بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاه خاصة في مجال الأزمات والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التى تم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبى سينفذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعي والابتكاري والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الآداء والعمل الجماعى وهندسة الإنسانيات وورؤيى مصر 2030، إضافة إلى الموضوعات والقوانين التى تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكلات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس ادارة الشارع كنموذج لاهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية فى دعم التنمية.وأشار اإلى أن إعداد صف ثان من القیادات المحلية هى عملیة مستمرة ولا تقترن بفترة معينة، كما تم وضع بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلًا على مؤهل عالى ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألايزيد عن 45 عامًا وألا يكون من الشاغلين لمناصب قيادية.