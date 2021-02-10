1212 إصابة جديدة و62 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 226 ألفا و61 شخصا.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة- وفق ما أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الأربعاء- أن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 13 ألفا و228 فحصا، مضيفة أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 62 وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9482 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 459 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، موضحة أن عدد الحالات النشطة في بلغاريا تبلغ حاليا 22 ألفا و65 شخصا منهم 3129 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 266 في وحدات العناية المركزة.جدير بالذكر أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقى 3540 شخصا لقاحا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 62 ألفا و428 شخصا.