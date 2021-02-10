محافظ مطروح: دعم حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار دعم المحافظة لحملات تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بنصف الثمن لصغار المربين، لتخفيف العبء عنهم، في إطار للاهتمام برعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، أن المديرية تقوم بحملات لتحصين الثروة الحيوانية لمنع انتشار أي أمراض وبائية خاصة الحمى القلاعية والوادي المتصدع مع انطلاق تلك الحملات، والتي بدأت يوم 6 فبراير وتستمر لمدة 45 يوما داخل مراكز وقرى المحافظة، من الحمام شرقا والسلوم غربًا وسيوة جنوبًا.وأكد على دعم صغار المربين بنصف ثمن التحصينات، وذلك من خلال منحة المحافظة التى لا ترد تشجيعا لمربى الثروة الحيوانية للحفاظ عليها، وتخفيف العبء عنهم والوقاية من الأمراض الوبائية مع الالتزام ببرامج التحصين المختلفة حفاظًا على الثروة الحيوانية كمورد اقتصادى هام لاهالى مطروح.