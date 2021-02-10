«دمغ المصوغات والموازين» تحرر 16 مخالفة في حملة على الأسواق

استمرارًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد، أكد اللواء عبد الله منتصر – رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة أجرت عدة جولات تفتيشية، على محطات الوقود وموازين البسكول والموازين التجارية والأفراد، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 16 مخالفة موازين متنوعة ما بين 12 محضر لمحطات وقود، و3 محاضر لموازين بسكول، ومحضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.



كما أكد رئيس المصلحة انه تم دمغ 17800 سبيكة ذهب، وتم دمغ 111670 جرام عيار 21، وكذلك 115034.7 جرام ذهب عيار 18، و1288 جرام فضة بالإضافة إلى دمغ 163013 سبيكة فضة.



وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.