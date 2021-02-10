«تصديري الصناعات الهندسية» يتعاون مع «الليبي لزيادة الصادرات»

وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برتوكولا مع الجانب الليبي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات الهندسية وزيادة الصادرات المصرية للسوق الليبية خلال الفترة القادمة، بوصفه إحدي الأسواق التصديرية الهامة لمصر.ومثل المهندس حسام فريد، مجلس إدارة المجلس التصديري، العضو المنتدب لشركة "الوايلر"، ومن الجانب الليبي الدكتور هاني صفاقس، رئيس الغرفة المصرية الليبية وممثل مجلس الأعمال المصري الليبي، وبحضو هاني إمام المستشار الاقتصادي للغرفة المصرية الليبية، ومي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ويهدف البرتوكول لاستخدام العلامة التجارية لشركة "الوايلر" للتسويق في ليبيا.وبحسب بيان للمجلس التصديري اليوم، فإن المجلس كثف من لقاءاته مع الجانب الليبي، حيث تم عقد اجتماعات ثنائية بين 16 شركة مصرية من أعضاء المجلس، مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة؛ لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبي في الفترة المقبلة.وأشار المجلس إلى عقد مباحثات بين هاني إمام الاستشاري الاقتصادي لدي الغرفة الاقتصادية الليبية، والشركات المصرية حول المميزات التنافسية لدى كل شركة لتوفير التسهيلات الأفضل لها، والتي شملت عرض منتجات الشركات المصرية في معرض دائم لتسهيل البيع المباشر أو دخول السوق الليبية عن طريق وكيل.من جهته، أكد حسام فريد، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، أن السوق الليبية يحظى بمميزات كبيرة يمكن أن نستغلها ونعمل من خلالها على أرضية مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى تطلع المجلس لمزيد من التنسيق مع الغرفة المصرية الليبية.وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك حرصا كبيرا من الجانب المصري على الاستفادة من موقومات السوق الليبية، خاصة أن مصر تمتلك مميزات كبيرة في الصناعات الهندسية يمكن للأشقاء في ليبيا الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون في المجالات التجارية وكذلك الاستثمارية.وفي ذات السياق، كشف بيان المجلس أن إجمالي صادرات الصناعات الهندسية إلى ليبيا بلغت 46.780 مليون دولار خلال 2020، منها الأجهزة المنزلية بقيمة 18.114 مليون دولار، والأجهزة الكهربائية 8.674 مليون دولار، ومكونات سيارات 4.786 مليون دولار، وسائل النقل 3.255 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإليكترونية 3.014 مليون دولار.