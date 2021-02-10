1523 محلا يشاركون بالأوكازيون الشتوي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون خلال الثلاث أيام الماضية، بلغ 1523 محلًا تجاريًا.وأكدت أنه على المحال التجارية الراغبة بالمشاركة في الأوكازيون أن تتقدم بطلبات لمديريات التموين للمشاركة في الاوكازيون.وأوضحت أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون تنوعت ما بين 82 محال قطاع أعمال، و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة 11 محل قطاع تعاوني و35 قطاع استثماري.وأشارت إلى أن عدد المحاضر التي حررت منذ بدء الأوكازيون بلغت 76 محضر تنوعت ما بين ( محاضر عدم إعلان، 73 محضر أوكازيون وهمي).وناشدت الوزارة المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية، من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.