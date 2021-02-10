مع احتفالاته الروحية.. أشهر 20 صورة للأنبا بولا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة الأنبا بولا أول السواح الذي يُعد أحد أشهر قديسي الكنيسة المصرية.وبتلك المناسبة تنشر "الدستور" أشهر وأندر صور القديس العظيم الأنبا بولا، سواء كان ذلك في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو الكنيسة الكاثوليكية، أو كنيسة الروم الأرثوذكس، أو الكنيسة الأسقفية.وكانت الكنائس الغربية قد احتفلت بعيد الأنبا بولا منذ فترة قريبة.