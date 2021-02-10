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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العاملين بالنقل العام» تخاطب القاهرة لتطوير الهيئة إصدار لائحتهم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:10 ص
الاتحاد العام لنقابات
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
دعاء جابر
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قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للعاملين بالنقل العام، إعداد مذكرة عاجلة توجه إلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بشأن مطالب العاملين بهيئة النقل العام والبالغ عددهم 30 ألف عامل، وكذلك خطة النقابة العامة لتطوير الهيئة والاستفادة الأمثل من مواردها،وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك في اجتماع مساء أمس، بمقر الاتحاد، بحضور سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، وإبراهيم هيكل نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للاتصالات، وعبد الله مصطفى الأمين العام بنقابة النقل العام، وسيد جمعة حسن أمين الصندوق بالنقابة، وصفاء حلمي أمينة المرأة بالنقابة.

وأكد المجتمعون، على مطالب العاملين بالهيئة والمتمثلة في تحسين الخدمات الطبية المقدمة من خلال المستشفى والذي يعاني من نقص الخدمات، وسرعة إصدار اللائحة الطبية بما يتناسب مع توفير العلاج الأمثل للمرضى من العاملين، وتفعيل قرار وزير الصحة السابق بصرف بدل عدوى لكافة العاملين بالهيئة، بسبب تعرضهم للأمراض الخطيرة وكذلك المطالبة بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها كمدفن عام لدفن العاملين وأسرهم من غير القادرين وليس لديهم أي مقابر بالقاهرة.

وأشاروا إلى ضرورة إصدار لائحة العاملين التي تعبر عن مصالح وحقوق ما يقرب من 30 ألف عامل بالهيئة، وذلك لمدة 30 سنة مقبلة على الأقل، وبما يتماشى مع لوائح ونظم وقوانين الدولة ونظام التشغيل بالهيئة، موضحين أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة انتهت من أعمالها منذ فترة طويلة، حيث تتضمن مواد منصفة للعمال وتطالب بأجر وظيفي ومكمل ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مؤكدين أنه على الرغم من أن هيئة النقل العام ضمن الهيئات العامة غير المخاطبة بالقانون، ولكن من حقها عمل لائحة خاصة تتوافق مع القانون العام للعاملين بالدولة، وهذا ما أكده قانون إنشاء الهيئات رقم 61 لسنة 1963 في المادة 7 بأن مجلس الإدارة هو السلطة المختصة، ومن حقه إعداد لوائحه وأنظمته بما يتماشى مع صالح الهيئة.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة بتوفير قطع غيار السيارات اللازمة لتحسين الحالة الفنية للسيارات، وإجراء هيكلة كاملة لخطوط الهيئة لتغطى القاهرة الكبرى وضواحيها، والحد من انتشار وتوغل شركات النقل الجماعي، وطالبوا بالبقاء على ما تبقى من جراجات الهيئة.

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