«إنديان إكسبرس» تشيد بمسبار الأمل: أول مهمة عربية ناجحة إلى المريخ

أشادت صحيفة «إنديان إكسبرس» اليومية بمسبار الأمل الذي نجح في الوصول للكوكب الأحمر أمس الثلاثاء.وقالت الصحيفة إنه بعد وصول المسبار لمدار الكوكب الأحمر فإنه سيبدأ في الدوران حول الكوكب بينما تبلغ مدة المهمة الإجمالية سنة مريخية واحدة، أي حوالي 687 يومًا على الأرض.وتابعت الصحيفة: أن مسبار الأمل هو أول مهمة عربية إلى المريخ والتي انطلقت في يوليو من العام الماضي، فيما ستحتاج المركبة الفضائية إلى تشغيل محركات المكابح لمدة 27 دقيقة حتى يتم التقاطها بواسطة جاذبية الكوكب.إذا نجح المسبار في ذلك فإن العلماء سيكونوا قادرين على فهم ديناميكيات المناخ على الكوكب وتوصيف الغلاف الجوي السفلي للمريخ.وتم تطوير برنامج مسبار الأمل من قبل علماء إماراتيين، وتم إطلاقه في يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان على متن صاروخ H-II A التابع لشركة Mitsubishi للصناعات الثقيلة ويحمل ثلاثة أدوات، بما في ذلك كاميرا عالية الدقة ومقياس طيفن وتابعت الصحيفة الهندية ان المركبة الفضائية في مهمة مدارية لجمع البيانات عن ديناميكيات مناخ المريخ ومساعدة العلماء على فهم سبب تحلل الغلاف الجوي للمريخ في الفضاء.واختتمت الصحيفة: إن هناك أمل للحياة على كوكب المريخ فبصرف النظر عن الإمارات العربية المتحدة، أطلقت الولايات المتحدة والصين أيضًا بعثات إلى المريخ خلال فترة الإطلاق القصيرة التي كانت متاحة في يوليو، ومن خلال نافذة الإطلاق هذه، تمت محاذاة الأرض والمريخ عند أقرب نقطتين لهما خلال عامين، مما يعني استخدام وقود أقل للوصول إلى الكوكب، فضلا عن أن هناك احتمالية كبيرة لوجود مياه على الكوكب الأحمر مما يعزز فرصة الحياة على الكوكب.