طلب إحاطة لإدراج قرى منوف والسادات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وجه النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز منوف نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية لاستكمال المشروع بالقرى، وكذلك إدراج عدد من القرى ضمن خطة الصرف الصحى القادمة للعام المالى الحالي وهى قري ( الطرانة، والأخماس وأبو نشابة) التابعة لمركز السادات، والانتهاء من مشروع الصرف بكفر داود، والخطاطبة بذات المركز.وأوضح عضو البرلمان أن المواطنين بقرى مركز منوف وهى (طملاي، وصنصفط، وشبشير، وبهواش، ودمليج، وكفر رماح، وكفر شبرا بلولة، والكوم الأحمر وغيرها ) يعانون أشد المعاناة من عدم وجود صرف لقرى المركز التي أصبحت مهددة وتشكل خطرًا على المواطنين المقيمين بها، بسبب تسريب المياه تحت المنازل نتيجة للشبكات العشوائية المنفذة من قبل الأهالي بالإضافة لقرى مركز السادات المطلوب إدراجها ضمن خطة الحكومة القادمة، وهى قرى ( الطرانة، والأخماس، وأبو نشابة ) مع الانتهاء من مشروع الصرف بكفر داود والخطاطبة.وبالنسبة لقطاع المياه أشار النائب إلى أن هناك عدد من القرى تعانى من انقطاع دائم في المياه، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة تحميل هذه القري علي محطة مياه الحامول وهى قرى ( زاوية رزين، وكمشوش، وفيشا، وكفر فيشا، وهيت، وسروهيت) نظرًا لما تعانيه تلك القرى من تلوث المياه وانقطاع دائم لمياه الشرب، مشددًا على المتابعة الدورية والرقابة لمحطة مياه الحامول حفاظًا على حقوق أهالي المنوفية وحصولهم على كوب ماء نظيف وخالى من التلوث.وطالب "أبو زيد" الحكومة بإدراج قرى مركزى منوف والسادات ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة)، لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقف العمل به بقرى مركزى منوف والسادات وإدراج القرى المحرومة ضمن خطة الحكومة القادمة، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بقرى الريف المصرى.