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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يؤكد لقبرص دعم حل المشكلة القبرصية على أساس قرارات الأمم المتحدة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:07 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أكد سفير الأردن لدى قبرص محمد الفايز، موقف بلاده المبدئي الذي يدعم حل المشكلة القبرصية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس النواب القبرصي -نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، "أن الفايز أجرى الليلة الماضية اجتماعا مع رئيس مجلس النواب أذاموس أذامو؛ الذي أدان المواقف التي تعبر عن الانقسام من الجانب التركي، على ضوء مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر غير رسمي بشأن قبرص بهدف استئناف محادثات إعادة توحيد الجزيرة، وشدد على أنه لا يمكن قبول مثل هذه التصرفات -التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية القبرصية وإطار الحل المتفق عليه".

وأكد الفايز مجددًا "موقف الأردن المبدئي فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، موضحا أن الحل يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، معربا عن شكره لدعم قبرص لبلاده على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العدد الكبير للاجئين في الأراضي الأردنية.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا نمو العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، من بينها العلاقات البرلمانية، حيث أعرب رئيس مجلس النواب القبرصي عن رغبته في زيادة تعزيز العلاقات البرلمانية على المستويين الثنائي والثلاثي في إطار آلية التعاون بين قبرص واليونان والأردن، موضحا أنه تم مناقشة التطورات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط.

وشدد الجانبان على أهمية زيادة تعزيز وتوسيع التعاون الثلاثي بين قبرص واليونان مع دول المنطقة بما فيها الأردن بغية تحقيق ظروف السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

يذكر أن قبرص مقسمة منذ الغزو التركي عام 1974، فيما تمت المفاوضات الأخيرة لإعادة توحيد الجزيرة برعاية الأمم المتحدة في صيف عام 2017، لكنها فشلت في تحقيق أي نتائج.

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