يا رمال الصحراء.. أشهر ترانيم الأنبا بولا في احتفالاته

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة الأنبا بولا أول السواح والذي يُعد أحد أشهر قديسي الكنيسة المصرية.وقالت المرنمة روجينا عياد ميخائيل، إن عيد الأنبا بولا لا تحلو دون أن يُردد محبوه في خلواتهم ومخادعهم أشهر الترانيم التي يتذكرون بها سيرته وفضائله، بل ويناجونه بها متشفعين بمكانته العظيمة عند الله وفقًا لرؤية الكنيسة له.وأشارت المرنمة في تصريحات لـ "الدستور" إلى أن أشهر ترانيم القديس العظيم الأنبا بولا هي ترنيمة "ترنيمة يا أنبا بولا"، والتي تقول:"يا أنبا بولا يا أول السواح يا قديس وبار بتنور كالمصباح.. سيرتك نقية جيت هنا بسماح من رب القوات وقلبك بيه ارتاح"، موضحة أن تلك الترنيمة توزن على لحن "مديح يا مريم" الشهيرة والتي تقال للسيدة العذراء مريم في شهر كيهك.وأضافت ان من ضمن اشهر ترانيم الانبا بولا ترنيمة يا رمال الصحراء التي تقول:"يا رمال الصحراء.. اهتفي بأعلى صوت.. احكي لنا عن الآباء.. اللؤ غلبوا غلبوا الموت.. احكي عن بولا العفيف..أول وأبو السواح.. واحكي عن لابس الليف.. وعن صلاته بإلحاح".