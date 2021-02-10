الذهب يرتفع بفعل تعثر الدولار وآمال التحفيز

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، ليحوم قرب ذروة أسبوع والتي بلغها في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بعد أن تراجع الدولار وزادت الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية.وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1842.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير إلى 1848.40 دولار أمس الثلاثاء وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1845.30 دولار.ونزل الدولار إلى قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه.وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "مع استقرار العوائد الأمريكية، يتحرك الذهب عكسيا مع الدولار هذه ليست مسألة متعلقة بالذهب لكنها متعلقة بضعف الدولار".ومن المتوقع تمرير مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الكونجرس على الرغم من معارضة الجمهوريين للقيمة.ويترقب المستثمرون الآن خطابا يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قبل مناسبة افتراضية لنادي نيويورك الاقتصادي بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاتين أعلى مستوياته منذ فبراير 2015 عند 1208.50 دولار وارتفع في أحدث تعاملات 2.43 بالمئة إلى 1203.24 دولار.ويقول محللون إن تعافي الاقتصاد العالمي بجانب مسعى بايدن لدعم الطاقة الخضراء قد يدفعان سوق البلاتين لتسجيل عجز هذا العام.وربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.32 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2323.35 دولار.