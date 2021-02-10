«الصحة العالمية»: رصد السلالة البريطانية من كورونا في 86 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أنه تم رصد السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في 86 دولة حتى الآن.وأوضحت المنظمة، في نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السلالة البريطانية أظهرت قدرة أكبر على الانتشار، وهناك بعض الأدلة على زيادة شدة المرض بناءً على النتائج الأولية.وأشارت إلى أنه تم رصد النسخة المتحورة التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا في 44 دولة، بينما تم رصد النسخة البرازيلية في 15 دولة حتى الآن.