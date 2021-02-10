سفر ووصول 17500 راكب بمختلف الجنسيات بمطار القاهرة طوال اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 175 رحلة دولية وداخية وتجارية، تنقل 17240 راكبًا بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، وذلك في اطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي8939 راكبا بمختلف الجنسيات عبر 86 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 8301 راكب على متن 89 رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كلافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الإتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.