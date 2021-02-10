مسؤولو التموين يتفقدون استعدادات «الدلتا للسكر» لموسم البنجر

يقوم مسؤولو وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية فى محافظة كفر الشيخ، لزيارة شركة الدلتا للسكر - إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية - لمتابعة أعمال الصيانة ومتابعة استعدادات الشركة لموسم البنجر.وتشمل الجولة المرور على عدد من الأنشطة التموينية المتنوعة بالمحافظة للوقوف على سير العمل بها، والاطمئنان على الوضع السلعي في المحافظة.وكان مسؤولو الوزارة بدأوا جولاتهم التفقدية بعدد من المحافظات وهي المنيا والدقهلية وكفر الشيخ.ومن المقرر أن يزور الوزير محافظة الشرقية والدقهلية الأسبوع المقبل للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، استعداد لشهر رمضان المعظم، فضلا عن افتتاح عدد من مراكز خدمة المواطنين المتطورة.