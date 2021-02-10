البابا ثيودوروس يلتقي مدير مدرسة القديس أثناسيوس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، التقى البروفيسور "George Tsitsipinis".وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السبب في اللقاء هو تهنئة البابا ثيودوروس الثاني للبروفيسور جورج بتعيينه مديرًا لمدرسة القديس أثناسيوس اللاهوتية.وأشار إلى أن اللقاء دار حول كنيسة الإسكندرية وتاريخها، وكذلك دور مدرسة القديس أثناسيوس في تأهيل الخدام الأفارقة للكهنوت.