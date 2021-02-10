جنوب إفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "جونسون أند جونسون"، عقب أن تأكد أن لقاح أسترازينيكا أقل فعالية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في البلاد.ومع تعليق جنوب إفريقيا استخدامه موقتا، تتبدد الآمال التي علقت حول لقاح أسترازينيكاأكسفورد في مكافحة وباء كوفيد-19 حول العالم، فهذا اللقاح متهم بأنه أقل فعالية لدى الأشخاص فوق سن الخامسة والستين من العمر.كما أن فعاليته هي الآن موضع تشكيك ضد المتحور الجنوب إفريقي من فيروس كورونا، فبحسب إحدى جامعات جوهانسبرج، فإن فاعلية اللقاح محصورة في 22% فقط من الأشكال المتوسطة الخطورة من الإصابات لدى الشباب.إلا أن أسترازينيكا دافعت عن لقاحها قائلة: "نعتقد أن لقاحنا سيحمي رغم ذلك من الأشكال الخطيرة من المرض"، وهو سيمنع الدخول إلى المستشفى والوفاة.