الأنبا نيقولا: مدرسة القديس أثناسيوس تُعد الأفارقة لهذا الأمر

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن مدرسة القديس أثناسيوس اللاهوتية يقع مقرها في دير القديس سابا المقدس التاريخي في الإسكندرية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المدرسة تهتم بالطلبة القادمين من إفريقيا الذين يُعدون ليكونوا كهنة لخدمة المناطق القادمين منها.وتعادل مدرسة القديس أثناسيوس بكنيسة الروم الكليات اللاهوتية والإكليريكية المنوط بها أيضًا إعداد شباب الكنائس ليتولوا المناصب الروحية والكهنوتية ويقودوا الكنائس فيما بعد.