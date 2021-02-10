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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمجموعات قرصنة.. تقرير يكشف ملاحقة إيران لمسؤولي أوروبا وأمريكا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:51 ص
قرصنة
قرصنة
منار أحمد
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كشف تقرير لشركة "تشيك بوينت"، اليوم الأربعاء، أن مجموعات متخصصة بالقرصنة ترتبط بالسلطات الإيرانية، نفذت عمليات تجسس على نحو 1000 شخص.

و أوضح التقرير، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، أن أكاديميين، ومسؤولين، ورجال أعمال، وكذلك ونشطاء يعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا تستهدفهم إيران بالتجسس، من خلال مجموعات متخصصة بالقرصنة الإلكترونية، لتشمل عمليات التجسس، تتبع المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، والصور الموجودة على هواتف أجهزة هؤلاء، وأهمها تحديد مواقعهم جغرافيا.

وبين التقرير أن التقنيات التي تستخدمها هذه المجموعات تظهر مقدارا عاليا من الجهد والموارد، وتهدف بشكل أساسي لانتهاك خصوصية أشخاص ترغب طهران بمراقبتهم، مشيرا بخصوص تفاصيل العمليات، فهي أن طهران تقوم بنشر نسخ مزيفة من تطبيقات وبرامج مختلفة، تجعل منها ممرًا لتثبيت تطبيقات أخرى تتيح لها التجسس.

وبحسب المعلومات، فإن إيران نجحت باختراق حياة 600 شخص من بين 12 مجموعة تجسست عليها.

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