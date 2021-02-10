البابا ثيودروس: الشباب بمدرسة القديس أثناسيوس يتعلمون السلام والمحبة

قال البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس: "إن الشباب الأفارقة الذين يدرسون في مدرسة القديس أثناسيوس اللاهوتية يُعلمون السلام وحب المسيح في بلادهم".وأضاف البابا ثيؤدوروس بحسب بيان رسمي صدر عن الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أن كنيسة الإسكندرية ليس لها ماض فقط بل حاضر ومستقبل".