رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا ثيودروس: الشباب بمدرسة القديس أثناسيوس يتعلمون السلام والمحبة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:50 ص
ثيودروس الثاني
ثيودروس الثاني
جرجس صفوت
طباعة
قال البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس: "إن الشباب الأفارقة الذين يدرسون في مدرسة القديس أثناسيوس اللاهوتية يُعلمون السلام وحب المسيح في بلادهم".

وأضاف البابا ثيؤدوروس بحسب بيان رسمي صدر عن الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أن كنيسة الإسكندرية ليس لها ماض فقط بل حاضر ومستقبل".

موضوعات متعلقة

أهالى ترسا يستغيثون بـ«السيسى»: محافظ الجيزة يهدم المنازل المرخصة بلا داعى

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

الصور

image description

الشبورة تغلق طريق «الإسماعيلية – القاهرة» ومحور 30 يونيو (صور)

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

«الصحة العالمية»: تراجع إصابات كورونا في العالم للأسبوع الرابع

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن فوق 65 عامًا

طريقة سهلة لفتح المكسرات بدون كسارة

جنوب إفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد كورونا

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

مكتب مصر الثقافي ببكين ينظم احتفالية بمناسبة «عيد الربيع» الصيني

«أيام دمشقية» جديد أشرف أبواليزيد عن دار خطوط

اليوم.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» للدكتور حسين عبد البصير

«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»