مجموعة ملكية تايلاندية تقدم التماسا ضد حركة احتجاجية مناهضة للنظام

قدمت مجموعة ملكية تايلاندية التماسا اليوم الأربعاء ضد حركة متنامية لتعديل قانون صارم ضد الإساءة إلى الملكية، فيما يستمر اعتقال واحتجاز زعماء مطالبين بالديمقراطية.وقال وارونج ديتجيتفيجروم، وهو زعيم جماعة "تاي باكدي" الملكية إن الالتماس الذي تسلمه ممثل بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، يحتوي على أكثر من مئة ألف توقيع من أفراد الشعب، الذين يعارضون دعوات لتعديل قانون "العيب في الذات الملكية" الذي يعاقب هؤلاء المدانين بالإساءة إلى الملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.وأضاف وارونج أن القانون ضروري لحماية الملكية من جماعات تحاول إضعاف إيمان الشعب بالمؤسسة الملكية.ومنذ العام الماضي تشهد البلاد اندلاع مظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية، تطالب باصلاح النظام الملكي والذي يشمل تعديل قانون العيب في الذات الملكية وإلغاء المناصب الملكية.