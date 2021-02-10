وفد التخطيط يتفقد إنجاز مشروعات قرى المنيا ورصد احتياجاتها

تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ظهر اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بعدد من قرى ومراكز محافظة المنيا، وذلك فى إطار رصد المشروعات المطلوب تنفيذها والوقوف على الاحتياجات المخطط القيام بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.ويترأس وفد وزارة التخطيط الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، ويضم الوفد عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، بهدف التأكد من معدلات إنجاز مختلف المشروعات وعدم وجود معوقات، ورصد جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، بالإضافة إلى التعرف على رؤية المواطنين بشأن أى مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.وتستمر الجولة على مدار يومين الأربعاء والخميس لتشمل خلال اليوم الأول تفقد مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والوحدات الصحية بكلً من مركز ملوى، مركز أبو قرقاص، مركز المنيا، ثم تستأنف الجولة فى اليوم الثانى بمركزى العدوة ومغاغة.يشار إلى أن خطة الدولة للتنمية المستدامة للعام المالى 2020-2021 تتضمن استثمارات عامة لمحافظة المنيا بحوالى 4.1 مليار جنيه منها 34% لقطاع الاسكان، 15% لبرامج التنمية المحلية وقطاع النقل 13%.