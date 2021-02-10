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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:12 ص
تصادم 3 أتوبيسات
تصادم 3 أتوبيسات
مصطفى دياب
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أصيب 55 عاملا في حصر مبدئي لحادث بين تصادم 3 أتوبيسات، بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، ويحملان عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية.

واصطدم أتوبيس- من الثلاثة- في شجرة على الطريق، بينما سقط الآخر بترعة الإسماعيلية، وهرب الأتوبيس الثالث، عقب الحادث، على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، بكل سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل كمستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويلة إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الشديدة.

وقال مصدر بمرفق إسعاف الإسماعيلية، إن عدد المصابين الذين تم نقلهم بمعرفة الإسعاف 55 عاملا حتى الآن.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث نتيجة تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، ويحملان عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية، مما أدى إلى اصطدام أتوبيس بشجرة على الطريق، بينما سقط الآخر بترعة الإسماعيلية، وهرب الأتوبيس الثالث، عقب الحادث، وأصيب 55 عاملا، حتى الآن، حسب الحصر المبدئى للحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين.
وأكد مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، إن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور.
تصادم 3 أتوبيسات
تصادم 3 أتوبيسات
تصادم 3 أتوبيسات
تصادم 3 أتوبيسات
إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»
تصادم 3 أتوبيسات
تصادم 3 أتوبيسات
تصادم 3 أتوبيسات
تصادم 3 أتوبيسات
إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

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