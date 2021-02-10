مهدد بالانهيار.. بحث ترميم مسجد أبو غنام الأثري بكفر الشيخ

عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا لبحث ومناقشة أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثري ببيلا، وذلك بحضور أحمد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أحمد منصور، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري، والمهندسة مريانا شوقي، مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بيلا.و قال السكرتير العام للمحافظة، انه تم بحث ترميم المسجد الأثري والمعرض للانهيار في استجابة فورية لأهالي بيلا وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا على أهمية المنشآت الأثرية وضرورة صيانتها الدورية.كما كلف "موافي" مديرية أوقاف كفر الشيخ بسرعة توفير الاعتماد من وزارة الأوقاف، كما كلف منطقة الآثار الإسلامية بكفر الشيخ بإخطار وموافاة المحافظة قبل البدء في التنفيذ، حتى يتسنى إخطار لجنة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، لتقوم بدورها في الاشراف الفني المتخصص لأعمال الترميم.