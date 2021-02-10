«مياه الفيوم» تدرب 25 عاملا بالوحدات الصحية على «السباكة»

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الانتهاء من تدريب نحو 25 من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة، على مدار ثلاثة أيام متواصلة بالمركز الطبى الحضرى بشارع السد العالي، بحضور الدكتور إيهاب جبريل، مدير الإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف، والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمة اليونيسف، وآمال عبدالعزيز، مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والتوعية.وأضاف محمد جمعة، مدير إدارة التوعية والإعلام بالشركة، أن التدريب استهدف العاملين داخل 15 وحدة صحية تم تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظري عن الوضع المائي المصري ومصادر وعدد المحطات داخل الفيوم ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الآمثل لشبكات الصرف الصحي، وقد تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى بين الحضور، وقد تم توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها فى هذه الأعمال فى نهاية التدريب.