رياضة روحية جديدة للراهبات القبطيات الكاثوليك (صور)

أقام الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الرياضة الروحية السنوية لراهبات يسوع ومريم القبطيات.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان موضوع الرياضة حول كلمة الله.ونشر الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنشر صور الرياضة السنوية.