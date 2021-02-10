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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كوفبك» الكويتية تحقق كشفًا مهمًا للغاز في ماليزيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:52 ص
كوفبك
كوفبك
وكالات
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أعلنت الشركة الكویتیة للاستكشافات البترولیة الخارجیة "كوفبك" الیوم الأربعاء، أن شركتها التابعة "كوفبك مالیزیا" حققت أكبر إنجاز استكشافي للغاز في تاریخ الشركة.

وقالت "كوفبك" في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة إن الاكتشاف تم تأكیده عبر البئر التقییمیة الثانیة (1RDR2-Lebah Lang( في عقد مشاركة الإنتاج في قطاع (410B-SK (بمالیزیا.

وبینت أنها شرعت بحفر البئر الثانیة بعد النتائج الإیجابیة التي حققها البئر التقییمیة الأولى (1RDR2-Lebah Lang (في عام 2019 بقطاع (410B-SK ( الذي یبعد نحو 90 كیلومترا عن ساحل سیراواك في مالیزیا.

وذكرت كوفبك أنها تمتلك حصة عاملة تبلغ 5ر42 في المئة من القطاع بالمشاركة مع شركة (بتروناس شاریجالي) التي تمتلك 15 في المئة والمشغل (بي.تي.تي.إي.بي. إتش.كي.أو) المحدودة التي تمتلك 5ر42 في المئة.

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