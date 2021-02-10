الإهمال ينخر في «برج مغيزل» بكفر الشيخ.. و«حياة كريمة» ينقذها (صور)

عانى أهالي قرية "برج مغيزل" التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من الإهمال والتهميش لسنوات طويلة وسط تجاهل الجميع لشكواهم المتكررة لإنقاذهم، لتأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنقذهم من براثن الإهمال وتنقلهم إلى التطوير وتحسين الخدمات.ويقول السيد حمدي، أحد أهالي القرية، إن القمامة منتشرة في جميع أنحاء القرية، وكذلك مياه الصرف الصحي نتيجة عدم وجود مشروع صرف حتى الآن أو بمعنى أصح لم يتم الانتهاء من إنشائه منذ سنوات عديدة، ما يزيد المعاناة في فصل الشتاء حيث تتراكم المياه في الشوارع بل وتدخل المنازل أحيانا، وسط تجاهل المسئولين لشكوانا المتكررة.وأضاف حمدي لـ"الدستور"، أن مياه الشرب أصبحت ملوثة أيضا بعد اختلاطها بالصرف الصحي، ما ساعد على انتشار الأمراض والأوبئة بين أبناء القرية، مشيدا بمبادرة "حياة كريمة" التي وصفها بطوق النجاة للقرية.وأوضح محمد عبدالخالق، أحد أهالي "برج مغيزل"، أن أعمدة الإنارة لديهم في القرية أصبحت متهالكة تماما وتشكل خطرا حقيقيا على الأهالي وخاصة الأطفال، مطالبا بتحديدها وإحلالها في أسرع وقت ممكن قبل وقوع كارثة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدراج قريتهم ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري.وذكر علي عبدالغفار، أن السعادة والأمل قد غمروهم فور سماعهم بإدراج قريتهم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد أن أصابهم اليأس والإحباط من كثرة الإهمال والتهميش، مؤكدا أن الأهالي سيكونوا شركاء حقيقيين في تلك التنمية.في السياق ذاته، اصطفت المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم اختيار مركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، والذي يضم 350 ألف نسمة، ويمثل 10%؜ من تعداد سكان المحافظة، لتغيير جودة الحياة لديهم من طرق ومرافق وشبكة اتصالات وتعليم، حيث تتميز المنطقة بوجود مشروع غليون للاستزراع السمكي وأيضًا المنطقة الصناعية، ما يخلق فرص عمل وفرص استثمار بها، مؤكدًا على تدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لتلك للمعدات لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى.