الكنيسة الكاثوليكية تنظم أول اجتماعات لجنة الأنشطة برئاسة الأنبا باخوم

أعلنت خدمة لجنة الأنشطة الرسولية بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، عن أول اجتماعاتها بعد اختيار رئيسها الجديد.ويأتي اللقاء الأول يوم الجمعة الموافق 112 فبراير 2021، الساعة الخامسة مساءً بدار سيدة السلام بشيراتون.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والرئيس الجديد للجنة، إن المنوط بهم المشاركة في هذا اللقاء هم المسئول الأول أو من ينوب عنه في الكنائس.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدعوة موجهة إلى مسئولي الأنشطة الرسولية، بحيث يشارك شخص أو شخصان من كل نشاط رسولي.