الفاتيكان يُخصص الوثيقة الجديدة من الأكاديمية الحبرية عن «المسنين»

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه صدرت وثيقة الأكاديمية الحبرية للحياة تحت عنوان «الشيخوخة مستقبلنا - وضع المسنين بعد الوباء»، والتي قالت: خلال الموجة الأولى من الوباء، جزء كبير من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المؤسسات الخاصة بالمسنين.وأضافت الوثيقة الجديدة أن ذلك كان «خلال السنوات التي كان فيها رئيس أساقفة بوينس آيرس».وشدد البابا فرنسيس على أن «إقصاء المسنين من حياة الأسرة والمجتمع يمثل تعبيرًا عن عمليّة منحرفة خالية من المجانيّة والسخاء، وغنى المشاعر الذي يجعل الحياة أكثر من مجرد أخذ وعطاء.. إن القضاء على المسنين هو لعنة غالبًا ما يلحقها مجتمعنا بنفسه". لذلك من المناسب أن ننطلق في تأمُّلٍ متأنٍّ وبعيد النظر وصادق حول الطريقة التي ينبغي على المجتمع المعاصر أن يقترب من خلالها من السكان المسنين، لا سيما حيثما يكونون الأضعف. نحن بحاجة إلى رؤية جديدة ونموذج جديد يسمح للمجتمع برعاية المسنين».