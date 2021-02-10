الأنبا باخوم يتولى لجنة الأنشظة الرسولية

توجه الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، بالشكر إلى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك لإسناده له خدمة لجنة الأنشطة الرسولية، استكمالًا لخدمة المطران الراحل عادل ذكي.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن الأنشطة الرسولية هي قوة وعزم الكنيسة لإعلان كلمة الله المتجسد، البشارة المفرحة، لكل إنسان، وفي مصرنا الحبيبة لها دور فعال في رسالة الكنيسة ونموها ووصولها للجميع».