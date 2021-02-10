«لايين» تدافع عن استراتيجية المفوضية الأوروبية لتلقيح كورونا

دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أمام برلمان الاتحاد الأوروبي عن استراتيجية المفوضية المثيرة للجدل بشأن اللقاحات، السلاح الوحيد ضد فيروس كورونا الذي لا يزال يفتك في العالم ويؤدي إلى فرض قيود أكثر تشددا.وباتت بريطانيا آخر دولة تفرض إجراءات مشددة على الحدود لمكافحة كوفيد-19 فقد أعلنت أمس الثلاثاء أن على كل المسافرين الوافدين إلى انجلترا الخضوع لفحصين للكشف عن الوباء، في اليومين الثاني والثامن من حجر صحي إلزامي لمدة عشرة أيام.وتخشى الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا مع حوالى 113 ألف وفاة أن تصبح أكثر عرضة للنسخ المتحورة من الفيروس التي قد تقاوم اللقاحات.وللأسباب نفسها، أعلنت إسبانيا التي تجاوزت حصيلة الإصابات فيها الثلاثة ملايين الثلاثاء، تمديد القيود المفروضة على الرحلات القادمة من بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا حتى 2 مارس.