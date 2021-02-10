الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «كلمة اليوم».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «» عن علاقة الفرد بالله.واستضافت الكنيسة في الحلقة القديس فرنسيس الأسيزي، والذي قال: «لِذَلِكَ أُنَـبِّهُ جَميعَ إِخْوَتي، وَأُشَجِّعُهُم، في المَسيحِ، حَيْثُما وَجَدوا الكَلِماتِ الإِلَهِيَّةَ المَكْتوبَةَ، أَنْ يُوَقِّروها بِقَدْرِ ما يَسْتَطيعون».