نيوزيلندا تسجل 3 إصابات وافدة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الأربعاء تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - أن 10 أشخاص تعافوا من الفيروس، وأن عدد الحالات النشطة في البلاد تبلغ 59 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 1968 إصابة.