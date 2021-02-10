استمرار احتجاجات ميانمار.. والغرب يندد برد فعل قوات الأمن

انتشرت الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من ميانمار اليوم الأربعاء بعد أعنف يوم في المظاهرات احتجاجا على انقلاب عطل انتقالا للديمقراطية تحت قيادة الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة باستخدام القوة ضد المحتجين الذين يطالبون بالتراجع عن انقلاب أول فبراير وإطلاق سراح سو تشي ونشطاء وقادة من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه.وشارك الآلاف في الاحتجاجات بمدينة يانجون الرئيسية، وفي العاصمة نايبيداو، نظم المئات من موظفي الحكومة مسيرة دعما لحملة عصيان مدني متنامية.وانضم عدد من أفراد الشرطة في ولاية كاياه في شرق البلاد للاحتجاجات ونظموا مسيرة وهم يرتدون الزي الرسمي ورفعوا لافتة كُتب عليها "لا نريد الديكتاتورية"، وفقا لما ظهر في صور نشرها الإعلام.