3409 إصابات جديدة و163 وفاة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 3409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و253 ألفا و55 حالة.وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 3409 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بينها 244 طفلا، و298 عاملا طبيا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2046 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تماثل 7768 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي.موضحا أن 163 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها العاصمة كييف ومنطقة فينيتسا ثم زابوريزهيا.