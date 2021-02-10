1851 إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) -حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء- أنه يوجد ألف و674 حالة حاليا بالمستشفيات وتم نقل 308 مرضى إلى العناية المركزة، قائلا إن 49 حالة مصابة بالجائحة توفت خلال الـ 24 ساعة الماضية.يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إصابة 728 ألفًا و334 شخصا بكوفيد -19 بينما توفي 21 ألفًا و472 شخصا، كما تلقى نحو 328 ألفًا و623 شخصًا في بلجيكا الجرعة الأولى من اللقاح.