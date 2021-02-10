إصابات كورونا 1.02 مليون والوفيات 14.6 ألف في هولندا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.02 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغت 14 ألفا و629.وبحسب البيانات،تعافى من المرض 13 ألفا و444 من المصابين حتى الآن.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.