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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية يشرف على تبطين الترع بالدلنجات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:23 ص
المركز الهندسى بجامعة
المركز الهندسى بجامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المركز الهندسى للخدمة العامة بكلية الهندسة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي بغرب الدلتا، قد وقعا عقدًا، لقيام المركز الهندسى بالإشراف على مشروع تبطين الترع بمنطقة الدلنجات- محافظة البحيرة.

ويأتي ذلك من خلال فريق عمل من أساتذة الكلية يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع طبقًا للمواصفات الهندسية، كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل لشباب المهندسين.

جاء ذلك فى إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية.

وقام بتوقيع العقد الدكتور مصطفى شوقى، مدير المركز الهندسى، والمهندس محمد حسونة ممثلًا عن الإدارة العامة للتوسع الأفقي بغرب الدلتا، وشهد التوقيع الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية السابق والقائم بعمل رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا ومنسق المشروع، والدكتور عصام وهبه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور سعيد علام أن أعمال التأهيل لهذه الترع سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس بمنطقة الدلنجات وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما ستسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق وفر فى مياه الرى، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

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