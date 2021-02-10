«الأرثوذكسية» تترجم عظة البابا للإنجليزية لخدمة المهجر

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات البابا باللغة الإنجليزية"، وهي خدمة قدمها المركز الإعلامي للتواصل مع الأجيال الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر.وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "" عن عظة البابا الأحدث التي أطلقها من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية.جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.