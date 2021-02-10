دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية اليوم

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، ويلقي عظته، من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي.ويذاع الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي، من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة "COC" على منصات التواصل الاجتماعي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.